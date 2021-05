Naomi Campbell maman à 50 ans : Ses premières confidences

C’est une nouvelle qui a surpris tout le monde. Le 28 mai dernier, Naomi Campbell a révélé qu’elle était devenue maman pour la toute première fois d’une petit fille : "Un magnifique petit miracle m'a choisie pour être sa mère. Je suis tellement honorée d'avoir cette douce âme dans ma vie. Il n'y a pas de mots pour décrire ce lien indéfectible que je partage désormais avec toi mon ange", a écrit Naomi Campbell en légende d'une photographie des pieds du nourrisson dans l'une des mains de sa célèbre maman sur Instagram. Le mannequin international n’a en revanche pas donné plus de détails concernant son bébé, et n’a donc pas révélé son nom ou sa date de naissance.

Une naissance avec de la musique

Tout simplement heureuse dans son nouveau rôle de maman, Naomi Campbell a fait ses toutes premières confidences. Dans un épisode de son émission "No Filter with Naomi" diffusé ce mardi 25 mai, Naomi Campbell discute avec le DJ D-Nice et rapidement, elle a évoqué la naissance de sa fille : "La musique pour moi s'écoute dans les moments les plus spéciaux. Tu sais, je viens juste de devenir maman. J'écoutais Bob Marley quand elle est née. Ce sont mes racines, tu sais". Par la suite, Naomi Campbell a remercié ses fans pour leurs nombreuses félicitations pour son anniversaire et pour l’arrivée de sa fille : "Merci à vous pour vos voeux d'anniversaire... et pour le nouveau chapitre de ma vie en tant que mère, je suis honorée et fière".

Par Alexia Felix