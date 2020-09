Natalia Vodianova et Antoine Arnault : le couple s'est marié à Paris

Carnet blanc pour Natalia Vodianova et Antoine Arnault ! Après neuf ans de relation, le mannequin russe de 38 ans et le directeur général de Berluti (LVMH) viennent de se marier. Ce lundi 21 septembre 2020, la jolie blonde a en effet annoncé leur union en publiant sur Instagram, une photo ainsi qu'une vidéo de leur mariage. La publication montre en effet les jeunes mariés tout sourire, à leur sortie de la mairie du 16e arrondissement de Paris. L'occasion pour nous de découvrir leurs tenues de noces : un costume bleu pour l'homme d'affaires de 43 ans et une robe blanche plutôt vintage, minimaliste et décalée pour la bombe russe de 38 ans. En légende, Natalia Vodianova écrit un symbolique et grand "OUI" pour confirmer leur mariage.



En couple depuis 2011, Natalia Vodianova et Antoine Arnault ont déjà fondé une famille puisqu'ils sont les heureux parents de deux enfants : Maxim (6 ans) et Roman (4 ans). Si Bernard Arnault vient de sauter le pas pour la première fois, son épouse elle, a déjà été mariée par le passé. En 2001, à 19 ans, le top de renommée mondiale a épousé Justin Portman, un rentier anglais. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Lucas (18 ans), Neva (14 ans) et Viktor (13 ans).

Un mariage décalé à cause du coronavirus

Si Natalia Vodianova et Bernard Arnault avaient prévu de se marier en juin 2020, ils ont, comme des milliers de couples à travers le monde, été forcés de décaler la cérémonie à cause de la pandémie du coronavirus. Un report que l'homme d'affaires avait évoqué en mai dernier sur le plateau de l'émission "Quotidien" : "J'avais prévu de me marier dans un mois. On est ensemble depuis 10 ans, donc on va dire que c'est déjà acté. On avait prévu de se marier avec nos amis et de faire une belle fête dans un mois, mais on préfère attendre et le décaler, plutôt que de faire un bal masqué. Donc on va se marier l'an prochain".



S'ils avaient décidé de reporter leur mariage à 2021, tout porte à croire qu'ils n'ont finalement pas réussi à attendre une année de plus et ont célébré leur union il y a quelques heures.



Par E.S.