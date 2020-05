Olivier Sarkozy et Mary-Kate Olsen : L’événement qui aurait provoqué leur divorce révélé

Après huit ans de relation dont plus de quatre de mariage, Olivier Sarkozy et Mary-Kate Olsen ont pris la décision de divorcer. C’est l’ancienne actrice qui aurait lancé la procédure en déposant des papiers signés dans un tribunal de New York le mois dernier, réclamant une dissolution rapide de son mariage. Malheureusement pour elle, sa demande n’a pas abouti à cause de la crise du coronavirus : "Elle est très focalisée sur sa carrière et il est très Français (sic), il voulait qu'elle soit plus disponible dans leur mariage. On ne peut pas contrôler une fille qui est dans une course effrénée pour devenir milliardaire depuis ses 20 ans", a confié un proche de Mary-Kate Olsen dans People. Et alors que les raisons de cette séparation étaient encore méconnues, elles ont finalement été révélées.

Olivier Sarkozy trop proche de son ex-femme ?

Selon le site américain Page Six, un événement en particulier aurait fait basculer le mariage de Mary-Kate Olsen et d’Olivier Sarkozy. Ce dernier n’aurait pas hésité à ouvrir les portes de son domicile pour accueillir sa mère mais également son ex-femme Charlotte et leurs enfants pendant la crise du coronavirus : "Peut-être que les Français ont culturellement une vision différente du mariage, et bien que Mary Kate aime ses enfants, c'était trop d'avoir son ex-femme vivant avec eux pendant la pandémie. Voudriez-vous que l'ex-femme de votre mari vive avec vous pendant une durée indéterminée au milieu d'une telle crise ? Pas de tricherie ou de trahison… parfois les couples suivent simplement leur cours. Le projet de déménager sa famille était sa façon d'enfoncer le clou et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Mary Kate", a fait savoir un témoin. Les deux anciens amoureux sont aujourd’hui en guerre ouverte notamment en ce qui concerne leur appartement. Olivier Sarkozy aurait exigé que sa future ex-femme quitte les lieux avant le 18 mai, et de son côté Mary-Kate Olsen accuse son ancien compagnon d’avoir résilié le bail sans le la prévenir.

Par Alexia Felix