Paris Hilton souffre de stress post-traumatique à cause de sa sextape

En 2004, Paris Hilton faisait la Une des magazines people. La raison : la révélation de sa sextape avec son ex-conjoint Rick Salomon, diffusée sans le consentement de l'héritière. Cette vidéo avait été filmée en 2001 alors qu'elle participait au tournage de "The Simple Life" avec son ancienne amie de longue date Nicole Richie.

Pour Paris Hilton, la divulgation de cette sextape a été un vrai coup dur. Dans les colonnes de Vanity Fair, la fille de Kathy et Richard Hilton évoque une "humiliation". "C’était une expérience privée entre deux personnes", déclare-t-elle avant d'ajouter : "Lorsque votre confiance est trahie comme ça et que le monde entier vous regarde et rit [...]. La façon dont on parlait de moi dans les médias, voir ces choses en compagnie de ma famille, c’était juste déchirant".

"C’est toujours là, au fond de mon esprit"

Paris Hilton a révélé, lors de cette même interview, qu'elle souffrait d'un "syndrome de stress post-traumatique" à chaque fois qu'elle repensait à sa sextape. "C’est toujours là, au fond de mon esprit", explique-t-elle à nos confrères.

Ce n'est pas la première fois que Paris Hilton aborde le sujet. L'an dernier, dans son documentaire "This Is Paris" diffusée sur Youtube, elle disait s'être sentie forcée de tourner cette sextape. "Je me souviens juste qu’il a sorti la caméra, et qu’il m’a en quelque sorte poussée à le faire [...]. Si cela se produisait aujourd’hui, ce ne serait pas du tout la même histoire", affirmait l'héritière.

Par Matilde A.