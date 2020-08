Paris Hilton victime d’abus lorsqu’elle était adolescente

Paris Hilton est connue dans le monde entier. L’héritière de l’empire Hilton est souvent décrite comme fêtarde. Mais elle dévoile une face cachée dans un documentaire baptisé "This is Paris" qui lui est consacré et qui sortira sur Youtube le 14 septembre. Alors que la bande-annonce a été dévoilée le 17 août dernier, les internautes ont découvert Paris Hilton sous un autre angle. Elle évoque la malveillance dont elle a été victime. "Quelque chose est arrivé dans mon enfance et je n’en ai jamais parlé à personne" révèle Paris Hilton. Sa sœur Nicky déclare alors, "Ils parlent de traumatisme. L’esprit peut oublier mais le corps n’oublie jamais. C’est piégé en vous et ça peut ressortir n’importe quand". "J’en fais encore des cauchemars" raconte Paris Hilton qui s’est confiée au magazine People.

"Je détestais ma vie"

L’héritière est envoyée en pension dans les années 90 par ses parents, lassés de ses frasques. Elle se retrouve à la Provo Canyon School, dans l’Utah. Mais là-bas, durant 11 mois Paris Hilton vit l’enfer comme elle le raconte au magazine People. "Du moment où je me réveillais au moment où je me couchais, on me criait dessus toute la journée, on me hurlait au visage, de la torture continue. Le personnel disait des choses terribles. Ils me faisaient constamment me sentir mal, ils me maltraitaient" révèle Paris Hilton. Et ce n’est pas tout.

"Ils étaient violents physiquement aussi, ils nous tapaient, ils nous étranglaient. Ils voulaient que les enfants aient peur, qu’ils aient si peur qu’ils obéissent". Des propos chocs de la part de la jeune femme. Ces moments ont eu de lourdes conséquences sur la jeune adolescente. "Je faisais des crises de panique et je pleurais tous les jours. Je me sentais misérable. Je me sentais comme prisonnière et je détestais ma vie". Une fois qu’elle a quitté l’établissement, Paris Hilton se sentait trop "honteuse" pour en parler à ses proches. Si elle se décide à en parler publiquement sans porter plainte contre l’école, c’est pour inciter les jeunes victimes de violence à ne pas se taire. "Je veux être la voix des enfants et des adultes partout dans le monde qui ont vécu des expériences similaires".

Par Valentine V.