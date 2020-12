Pierre Cardin : le couturier est mort à 98 ans

Le monde de la mode est actuellement en deuil. Après Kenzo il y a quelques semaines, le couturier Français Pierre Cardin vient de décéder à l'âge de 98 ans. Mondialement connu, il fait partie de ceux qui ont littéralement révolutionné la mode française à travers le monde entier. Sa vision futuriste et originale lui a permis d'avoir un coup d'avance sur ses compères et principaux concurrents de l'époque André Courrèges et Paco Rabanne.

En 1960, sa mode futuriste rayonne à travers le globe, plus précisément en Chine et en Russie. Mais la haute-couture, Pierre Cardin l'abandonne en 1959 pour se consacrer au prêt-à-porter. Il a également été l'un des premiers couturiers à être reconnu par l'Académie des Beaux-Arts en 1992. De quoi susciter selon lui la "jalousie admirative" de ses confrères de la mode qui ne s'étaient pas déplacés pour l'occasion.

Un couturier visionnaire

Le couturier a également révolutionné le monde de la mode pour les hommes. Et pour cause, en 1958, c'est le premier à faire défiler des silhouettes masculines.

Fils d'immigrés italiens, Pierre Cardin est né en 1922 à Sant'Andrea di Barbarana en Italie. Il grandit en France et sa passion pour la mode se dessine très vite. Il était l'un des plus grands couturiers Français encore vivant. Il n'avait pas hésité à décrire la mode comme étant sa "drogue". "C’est un danger pour la mode de produire sans cesse ; moi, j’ai un style reconnaissable qui fait ma signature, on ne peut pas en dire autant des autres ! J’appartiens à l’époque des zazous, des hippies, de Saint-Germain-des-Prés, du temps de Beauvoir, de Sartre et de Gréco. Je suis un dinosaure, et pourtant, le plus ancien couturier aux commandes de sa maison", confiait-il à la suite d'un défilé en 2004.

#Décès du couturier Pierre #CARDIN, à 98 ans : le communiqué de la famille adressé à l’#AFP pic.twitter.com/b6JSfrDeUQ — Jean-François Guyot (@JFGuyot) December 29, 2020

Par J.F.