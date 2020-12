Pierre Cardin mort : retour sur son histoire d’amour avec Jeanne Moreau

Le monde de la mode est en deuil. Après Kenzo il y a quelques semaines, le couturier français Pierre Cardin est décédé ce mardi 29 décembre 2020 à l'hôpital américain de Neuilly à Paris. Il s’est éteint à l'âge de 98 ans. Mondialement connu, il fait partie de ceux qui ont littéralement révolutionné la mode française à travers le monde entier.

Au cours de sa vie, Pierre Cardin a fréquenté l’actrice Jeanne Moreau, décédée en juillet 2017. Ils ont tous les deux une trentaine d’années quand ils se rencontrent au début des années 1960. Alors que Pierre Cardin ne cache pas son attirance pour les hommes, il se rapproche de l’actrice. "On s'est choisi. Elle m'a plu d'emblée", s’est-il souvenu lors d’une interview accordée au magazine Paris Match cet automne. Avant d’ajouter : "On s'aimait vraiment. Nous avions autant de succès l'un que l'autre. On se respectait. On ne s'est jamais mêlés du travail de l'autre. C'était là le secret : rester indépendant".

Jeanne Moreau regrettait de ne pas avoir eu d’enfant avec Pierre Cardin

Une relation également évoquée par Jeanne Moreau dans l’émission Dim Dam Dom avec Marguerite Duras : "Je l'ai vu. Ça a été immédiat. J'ai voulu le revoir tout de suite (…) Je savais qu'il pouvait aimer une femme. Je devais être patiente, douce, ne pas lui faire peur".

Quatre ans après leur rencontre, Jeanne Moreau et Pierre Cardin mettent un terme à leur relation. Ils restent néanmoins très proches. Diagnostiquée d'un cancer de l'utérus à 31 ans, Jeanne Moreau avait d’ailleurs confié son regret de ne pas avoir eu d’enfant avec le couturier.

Par Matilde A.