Rachel Legrain-Trapani maman : ses confidences sur son corps après sa grossesse

Le 7 juillet dernier, Rachel Legrain-Trapani et le mannequin Valentin Leonard accueillaient un petit Andrea. Le deuxième fils pour l’ancienne reine de beauté après la naissance de Gianni né d’une précédente union. Un petit mois après l’arrivée de leur bébé, la famille a pris des vacances bien méritées. Direction les plages et le soleil de l’Espagne à Lloret Del Mar plus précisément. Si elle a détaillé son accouchement, Rachel Legrain-Trapani fait part de ses doutes sous une photo d’elle en maillot de bain quant à ce corps modifié par la grossesse qu’elle doit accepter. L’ancienne Miss France se confie sans détour et peut compter sur le soutien des internautes.

De nombreuses femmes témoignent en commentaires

"Difficile de passer du ventre rond de la grossesse qu’on aime toucher et montrer à un ventre mou, vide et cicatrisé… On entend beaucoup parler du body positive mais la chute d’hormones joue sur ma ‘positive attitude’", écrit Rachel Legrain-Trapani en légende de la photo où elle apparaît souriante en maillot de bain une pièce noire. Puis elle continue "J’ai l’impression que mon corps est un champ de bataille (je me disais la même chose après Gianni mais le corps se remet à son rythme), il va falloir en prendre soin, ne pas négliger la rééducation par exemple. Et vous, comment vous sentez-vous après bébé ?" La jeune maman peut compter sur le soutien des internautes. De nombreuses mamans se retrouvent dans son message et témoignent de leur expérience. Beaucoup d’internautes saluent la beauté de Rachel Legrain-Trapani et de son corps. Un post qui n’a pas manqué de susciter des commentaires et témoignages.

Par Non Stop People TV