Rachel Legrain-Trapani : son bouleversant message à son fils face au racisme

George Floyd est mort le 25 mai dernier après une arrestation violente. Une vidéo du policier le maintenant au sol avec son genou sur le cou a fait le tour du web. Une vague de protestations a depuis débuté aux Etats-Unis et se répand à travers le monde. Les personnalités prennent part aux manifestations. C’est le cas d’Omar Sy, d’Ariana Grande et de nombreuses autres célébrités. D’autres ont choisi de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Parmi elles Beyoncé, Rihanna ou encore Céline Dion et Michael Jordan dénoncent le racisme ambiant. Sur Instagram, Rachel Leagrain-Trapani a adressé un message émouvant à son fils Gianni qui aura 7 ans en décembre prochain.

Une photo accompagnée d’un texte émouvant

L’ancienne Miss France a eu un fils, Gianni, né de son idylle avec le footballeur Aurélien Capoue. Désormais en couple avec Valentin Leonard, elle a posté une magnifique photo de Gianni tout sourire dans une piscine, légendée d’un texte bouleversant : "Mon bébé, je ne peux malheureusement pas te promettre que tu ne subiras jamais de discriminations, des attaques injustifiées. Le monde est comme ça et il peut être cruel. J’espère me tromper et qu’un jour le racisme ne soit que dans les livres d’histoire. Garde toujours ce beau sourire et sois fier de la personne que tu es". La publication de la future maman a suscité de nombreuses réactions, dont celle de Charlotte Namura qui salue la "beauté" de Gianni. L’ancienne Miss France Flora Coquerel a elle écrit en commentaires : "Il est magnifique ! Sa génération sera peut-être le remède à la nôtre".

Par Valentine V.