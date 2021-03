Sonia Rolland entendue par la justice sur l'affaire des "biens mal acquis"

L'enquête perdure depuis 2010. À cette époque, la justice française ouvre une enquête sur le patrimoine considérable amassé en France par Omar Bongo et d’autres chefs d’État africains. Six ans plus tard, des biens immobiliers situés à Paris et Nice appartenant à la famille du président gabonais Ali Bongo – fils d’Omar Bongo, qui a succédé à son père à la tête du pays en 2009 – ont été saisis. En 2017, le juge d'instruction a annoncé son intention de clore l'affaire sans prononcé aucune mise en examen. Mais quelques mois plus tard, un nouveau juge relance l'affaire. Sonia Rolland a été entendue par les enquêteurs chargés des investigations sur le volet gabonais des "biens mal acquis" en janvier dernier, vient d'apprendre l'AFP par des sources concordantes. L'audition portait sur un appartement que lui avait offert en 2003 l'ex-chef de l'Etat gabonais Omar Bongo.

Un cadeau de 800 000 euros

Selon Libération, Sonia Rolland, ancienne Miss France devenue comédienne, a été entendue le 6 janvier dernier sous le régime du suspect libre à l'Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), sur des faits de recel de blanchiment de détournement de fonds publics. Une information confirmée par une source judiciaire et une source proche du dossier. L'ancienne compagne du réalisateur Jalil Lespert a dû s'expliquer sur un cadeau reçu en 2003 des époux Bongo : un appartement dans le XVIe arrondissement de Paris d'une valeur de 800 000 euros. Sonia Rolland a expliqué avoir rencontré Edith Bongo, l'épouse de l'ancien président gabonais, en 2001 alors qu'elle parrainait des concours de Miss en Afrique. L'année suivante, Edith Bongo lui aurait dit qu'elle lui ferait un cadeau pour la remercier de l'image qu'elle véhiculait pour l'Afrique. L'AFP n'a pas pu joindre Sonia Rolland ce lundi 29 mars 2021, en début de soirée.

Par Matilde A.