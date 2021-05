Sonia Rolland partage un rare et tendre cliché avec sa fille

Sonia Rolland est d'ordinaire très discrète concernant sa vie privée. Si son ex-compagnon, Jalil Lespert file le parfait amour avec Laeticia Hallyday et n'hésite pas à exposer son histoire au grand jour, Sonia Rolland est de nature plus discrète. Si la relation entre la veuve de Johnny Hallyday et le réalisateur fait beaucoup parler et divise les esprits, l'ancienne Miss France se réjouît du bonheur du père de sa fille. Au micro de Bernard Montiel dans son émission "Une heure" avec sur RFM lei 20 février dernier, le mannequin avait déclaré : "On s'entend très bien, tu sais, pour notre fille, donc moi, je suis heureuse pour lui s'il est heureux. Je suis heureuse parce que ma fille est heureuse." De tendres propos qui prouvent que les parents de la petite Kahina sont restés en bons termes malgré leur séparation en 2018, pour le bien de leur fille. De son côté, Sonia Rolland a elle aussi retrouvé l'amour, mais ne dévoile pas le nom de son amoureux.

"Bataille de sable avec ma petite sirène"

Ce mercredi 5 mai, Sonia Rolland a partagé de tendres clichés de sa petite dernière, Kahina, qui ont fait fondre tous ses abonnés. En vacances sous le soleil martiniquais, l'ancienne Miss France passe du temps en famille. Sur cette série de photos, la mère de deux filles apparaît sur la plage, avec sa petite dernière, en pleine séance de câlins. Pour commenter ses adorables photos, elle a écrit en légende : "Bataille de sable avec ma petite sirène...", tout en ajoutant les hashtags "mère et fille" et "famille d'abord". Très rapidement, ses fans ainsi que ses amis ont été charmés par une telle complicité et n'ont pas hésité à partager leur admiration face à ce bonheur entre mère et fille. Laam, Monica Bellucci ou encore Laura Smet ont commenté avec de nombreux cœurs.

Par Solène Sab