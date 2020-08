Sylvie Tellier : sa dernière photo Instagram divise les internautes

Sylvie Tellier a un quotidien bien chargé. La directrice du Comité Miss France profite de vacances bien méritées avant une rentrée qui s’annonce modifiée en raison de la pandémie de coronavirus. Entre élections de miss annulées ou reportées, elle aura fort à faire. En attendant, c’est en famille qu’elle profite de l’été. Après une croisière au large de la Bretagne avec son mari Laurent, Sylvie Tellier a pris la direction du sud en famille. D’abord en Corse puis en Lozère. Au fil des jours, elle a partagé de beaux clichés en amoureux, en maillot de bain à la piscine ou encore dans la nature. Mais sa dernière photo divise les internautes. Non Stop People vous en dit plus.

Certains ne la reconnaissent pas…

Sur le cliché en question, Sylvie Tellier pose debout dans un champ, un brin de blé au coin de la bouche. Vêtue d’un short en jean, de baskets et d’un t-shirt rose, elle écrit en légende : "Un petit bol de nature ?" Oui mais en commentaires, les internautes sont partagés. La raison ? Certains ne reconnaissent pas Sylvie Tellier et estiment que ce n’est pas elle sur la photo. À une abonnée qui écrit "C’est pas vous je pense", l’ancienne Miss France lui demande pourquoi. La réponse est directe : "Toujours aussi belle mais différente". D’autres internautes soulignent des "cheveux trop longs", "le nez différent" ou encore "le bas du visage on ne dirait pas vous". Heureusement, Sylvie Tellier peut compter sur le soutien de certains internautes qui la défendent. "Quel serait l’intérêt ?" répond un des abonnés, un autre écrit "C’est elle, c’est dû au contexte du lieu, environnement, la tenue vestimentaire, ensuite l’angle de vue du photographe".

Par Non Stop People TV