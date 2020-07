Sylvie Tellier : ses tendres confidences sur son mari Laurent

Celle qui a été élue Miss France 2002 s’est prêtée au jeu de l’interview pour le magazine Gala. Désormais présidente du comité Miss France, Sylvie Tellier vit une vie à cent à l’heure. Mais avant la rentrée de septembre plutôt chargée avec notamment l’organisation de l’élection Miss France 2021 qui devrait être perturbée en raison de la pandémie de coronavirus, l’ancienne reine de beauté s’est accordé quelques jours de repos bien mérités. Et c’est à bord d’un bateau pour une croisière au large de la Bretagne que s’est ressourcée Sylvie Tellier accompagnée de son mari, Laurent. "Chaque année on essaie de s’offrir une bulle de trois, quatre ou cinq jours au grand dam de mon mari qui voudrait que ce soit plus souvent ! "raconte Sylvie Tellier. Puis elle se confie sur son couple.

"Laurent me recentre, m’apaise"

Avec Laurent, ils se sont mariés en 2017 et ont eu deux enfants, Margaux et Roméo. Ils forment donc une jolie famille recomposée avec Oscar, le fils aîné de Sylvie Tellier né d’une précédente union. Et la directrice du comité Miss France dresse un tendre portrait de celui qui partage sa vie. "Il faut pédaler à l’unisson, faire confiance à celui qui est devant. C’est un peu l’histoire de notre couple. Je suis très active dans cette vie à 5, j’aime l’idée d’être drivée, de pouvoir me reposer sur quelqu’un. Laurent me recentre, m’apaise. C’est un bon capitaine !" Puis elle fait d’autres confidences sur leur famille : "Laurent est plutôt un papa poule, ravi d’être à la tête d’une famille nombreuse. Il aime bien ce chiffre 5. Il est assez cool. C’est moi qui aurais tendance à être un peu plus stricte. En fait je le suis avec Margaux qui est ‘la fille à papa’. Et lui avec les garçons qui sont ‘les bébés de maman’"

Par Non Stop People TV