Tina Kunakey : de nouveaux clichés de sa grossesse d'Amazonie dévoilés

Tina Kunakey a accouché d'une petite Amazonie le vendredi 19 avril 2019. Vincent Cassel devenait alors papa pour la troisième fois après Deva, née en 2004 et Léonie, née 6 ans plus tard, de son union avec Monica Bellucci. Durant sa grossesse, la jeune mannequin de 23 ans n'a rien caché de ses formes et posé pour de nombreux photographes. Certains clichés ont d'ailleurs ému les internautes, notamment un en particulier où on la voit assise sur un lit jambes écartées, habillée de cuissardes, d’une brassière moulante…Le tout accompagné d’accessoires, d’une veste en cuir et de bijoux clinquants.

Deux photos noir et blanc très commentées

Cette fois-ci à l'approche de l'anniversaire de sa fille, Tina Kunakey, en plein revival a publié de nouvelles photos de sa grossesse sur son compte Instagram. Et on est loin du cliché mentionné ci-dessus ! Les deux photos sont ultra glamour ! Les deux clichés sont en noir et blanc. Dans le premier, la femme de Vincent Cassel est couchée et un simple voile recouvre sa poitrine. En 18 heures, le cliché a déjà recueilli 104 525 likes. Sur la deuxième photo, la jeune femme est debout et sa robe évasée flotte dans les airs. Sous les froufrous, apparaît en transparence son ventre rond. La photo a séduit de nombreux fans, parmi eux l'ex-Miss France 2014 Flora Coquerel qui comment d'un "sublime".

Depuis la naissance de sa fille, Tina Kunakey a laissé filtrer très peu d'infos. La jeune maman semble avoir décidé de ne pas exposer son nouveau-né sur les réseaux sociaux.

Par Mélanie C.