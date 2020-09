Vaimalama Chaves en couple : elle révèle ce qui la fait craquer chez Nicolas

Depuis qu’elle a rencontré Nicolas Fleury, Vaimalama Chaves est une femme heureuse. Les deux tourtereaux se sont rencontrés lors d’un gala organisé par l’école Arts et Métiers de Cluny. "J'avais été conviée en tant que Miss France et lui avait été désigné pour être mon chaperon, pour veiller à ce que tout se passe bien. Du coup, on avait échangé nos 06. On a bien accroché, mais pas plus que ça au début. C'est venu après…", racontait l’ancienne Miss France dans une interview accordée à "Gala" au début du mois de septembre. Nicolas Fleury est originaire de Besançon et en troisième année à l’école Arts et Métiers. Grand sportif, le jeune homme a été sélectionné en 2014 pour représenter la France aux championnats d’Europe de VTT. Un an plus tard, il a décroché la médaille d’or (catégorie junior) pendant les championnats du Monde en Andorre.

"Plaisir du dimanche"

Depuis l’officialisation de son couple avec Nicolas Fleury le 1er septembre 2020, Vaimalama Chaves partage régulièrement ses moments en amoureux avec son chéri. Très active sur les réseaux sociaux, l’ancienne reine de beauté vient d’ailleurs de révéler ce dimanche 20 septembre une vidéo de son amoureux en train de lui concocter un bon petit plat ! Torse nu, le jeune homme dévoile des abdominaux parfaitement dessinés. Mais comme l’explique Vaimalama Chaves dans sa story Instagram, c’est la façon de cuisiner de Nicolas Fleury qui l’a fait craquer ! Miss France 2019 a donc dévoilé à ses 606 000 abonnés son "plaisir du dimanche". Nul doute que ces derniers ont dû apprécier !

Par Matilde A.