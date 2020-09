Vaimalama Chaves : Les détails de sa rencontre avec son compagnon

Vaimalama Chaves n'est plus un coeur à prendre. La Miss France 2019 file le parfait amour avec Nicolas Fleury depuis le début d'année 2020. Ce n'est pourtant que le 1er septembre dernier que la reine de beauté a officialisé sa relation sur les réseaux sociaux avec son chéri et la raison est plutôt compréhensible. Elle a attendu que ses parents valident son choix et il en était de même pour son cher et tendre. C'est dans une interview parue dans les colonnes de Gala ce jeudi 17 septembre que Vaimalama Chaves a levé le voile sur le mystère entourant leur rencontre mais également sur la raison pour laquelle elle avait attendu tout ce temps pour afficher son bonheur sur les réseaux sociaux.

Miss France 2019 a tout d'abord confié : "La première chose que l’on tenait à faire avant d’en parler sur les réseaux sociaux, c’était d’abord de voir comment notre histoire évoluait et ensuite la présentation à nos proches, à nos parents surtout. C’est chose faite, et pour Nico et pour moi, ça s’est très bien passé". Une jolie idylle qui commence donc de la meilleure manière possible, avec l'approbation de leurs proches. Le cap de la présentation à leur famille a été franchi avec succès.

Une romance idyllique

Par ailleurs, la jeune femme de 25 ans a répondu à une question qui brûlait les lèvres de tous ses admirateurs, celle de savoir de quelle manière elle avait rencontré l'homme qui fait battre son coeur. Comme à son habitude, Vaimalama Chaves n'a pas mâché ses mots ni perdu son sens de l'humour et a répliqué : "Vous voulez la version blague ou la version officielle ?", en poursuivant : "Dans la première, je raconte que c’est mon cousin ou qu’on était dans un club échangiste – je sais, c’est douteux, et ça ne fait rire que nous…". De manière plus sérieuse, elle est revenue sur sa première rencontre avec Nicolas Fleury : "C’est au cours d’un gala organisé par l’école Arts et Métiers de Cluny, où il étudie – il est en troisième année. Il avait été désigné pour être mon chaperon, pour veiller à ce que tout se passe bien, du coup, on avait échangé nos 06. On a bien accroché mais pas plus que ça au début, c’est venu après". Cependant, le couple ne semble pas être d'accord sur un petit détail. Miss France 2019 a révélé qui selon elle avait fait le premier pas : "Si vous le lui demandez, il vous dira que c’est moi, et moi je dis que c’est lui. La vérité doit se situer entre les deux…".

Par Solène Sab