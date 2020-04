Vaimalama Chaves prend une décision radicale, la raison dévoilée

Vaimalama Chaves aime partager ses expériences sur les réseaux sociaux et ses fans raffolent de ses aventures. D'ailleurs, ce mardi 28 avril, Miss France 2019 a annoncé une grande nouvelle sur son compte Instagram. Elle a décidé de jeûner pendant une semaine, s'autorisant à ne boire que de l'eau. Si cette décision en a d'abord surpris un très grand nombre, elle a tenu à expliquer sa démarche et cela n'a rien à voir avec un régime ou une décision religieuse. L'ancienne reine de beauté de 25 ans a tout d'abord révélé sur Instagram les raisons qui l'ont poussée à jeûner une semaine : "Tout est une question d'équilibre. Aujourd’hui je jeûne. D’après plusieurs études, il y a beaucoup de bénéfices qui résultent de cette pratique, comme l’élimination des toxines, purification de la peau, renouvellement du système digestif, régénération cellulaire, etc. Préparation en fonction du temps que vous déciderez pour faire le jeûne : retrait au fur et à mesure des protéines, produits laitiers, féculents, fruits et légumes, bouillon.".

Vaimalama Chaves a ensuite fait part de son quotidien pendant ce jeûne et a énuméré les manques qu'elle a ressentie les premiers jours. Elle a poursuivi dans sa publication : "Jour 1: il est recommandé de prendre du chlorure de magnésium (je vous laisse faire vos recherches à ce sujet), boire beaucoup beaucoup d’eau ! Jour 2 : Dans le mal. Ce jour là, j’ai rêvé de manger, j’ai rêvé de cacahuètes, de poulet et de concombre, toute la journée j’ai pensé à manger, mais ce n’est pas mon ventre qui avait faim. C’était ma tête ! Jour 3 : Là, ça va mieux déjà. La tête a compris que je n'allais pas céder alors elle est plus cool ! Jour 4 : Aujourd’hui ça va encore mieux qu’hier, je bois toujours beaucoup d’eau. Mais je pense encore beaucoup à la nourriture. Là par exemple, c’est un toast d’avocat avec des œufs mollets.".

Prendre le dessus sur ses envies. Miss France 2019 a conclu son message en révélant : "Pour le moment je n’en suis qu’au quatrième jour sur les sept et j’ai entrepris cette démarche hors du cadre religieux ou de la perte de poids, pis on verra bien ce que ça donne ! En attendant, prenez soin de vous, toujours.". Ses abonnés lui ont posé de nombreuses questions et elle a répondu à certaines, notamment concernant la pratique du sport pendant cette semaine de jeûne. Elle a révélé : "Non je n’en fais pas vraiment, du moins pas comme avant. Aujourd’hui il s’agit plus de yoga ou marche.". En tout cas, Vaimalama Chaves est rayonnante en pleine nature et cela se voit qu'elle se sent bien dans son corps et dans son esprit.

Par Solène Sab