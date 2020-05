Vaimalama Chaves : sa carrière de chanteuse n'est pas du goût de ses parents

Vaimalama Chaves aura marqué les Français lors de son année de règne. La ravissante Miss originaire de Tahiti a décidé de se lancer dans la chanson. Son premier album intitulé Good Vibes est attendu prochainement. La musique, c'est un univers dans lequel la jeune femme a grandi comme elle le raconte à Closer : "En Polynésie française, on chante, on danse, on utilise des poubelles en guise de basse ou des cuillères pour les percussions". Mais sa reconversion professionnelle n’a pas fait que des heureux : "Envisager un métier artisitique ne fait pas partie des codes à Tahiti et encore moins de ceux de mon père. Chanteuse n’est pas un ‘vrai métier’ pour lui et il pensait que j’allais retourner vivre avec eux pour entamer une carrière pus concrète".

Sacrée Miss France en guise de rébellion

Si elle reconnaît que les membres de sa famille sont aujourd’hui "fiers" d’elle, ils restent "incertains" quant à son avenir. Et elle confie que son père avait d’autres objectifs pour sa fille. "Il aurait souhaité que je travaille à ses côtés pour avoir un revenu régulier et éviter une situation précaire. Il aurait aussi aimé que je construise ma maison pour être la plus indépendante possible". Vaimalama Chaves l’assure, "Ce n’était pas mon destin. J’ai participé à Miss Tahiti et ma vie a basculé". Celle qui a fait un jeûne pendant le confinement reconnaît s’être rebellée contre ses parents. "Comme mon père n’était pas favorable à Miss France, je m’y suis présentée encore plus déterminée !"

Désormais installée en métropole, l’ancienne Miss a beaucoup appris pendant son règne. "La surexposition médiatique m’a aidée à prendre beaucoup de recul et ça m’a libérée d’un poids énorme. Le jugement des gens est omniprésent et j’en étais très affectée. (…) Je suis la femme de ma vie, la seule personne avec qui je vivrai jusqu’à la fin des temps. Alors j’essaie de m’améliorer de jour en jour pour tendre vers l’idéal que je souhaite atteindre".

Par Valentine V.