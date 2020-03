Vaimalama Chaves : sa publication Instagram fait polémique

Il y a quelques jours, Vaimalama Chaves rendait hommage à toutes les femmes dans une publication Instagram. Le 8 mars 2020, elle a donc posté un cliché sur les réseaux sociaux d'elle accompagné d'un parfum. En légende, elle écrit : "Une journée de plus qui célèbre le courage, la détermination et l'engagement, un parfum m'évoque une lutte datant du siècle précédent : Eaudace. Tant par son nom que par son parfum, il m'inspire davantage d'aplomb pour conquérir le monde sans fin".

Vaimalama Chaves qui n'est pas encore prête à se lancer en politique, poursuit ensuite : "La journée de la femme ne se limite pas qu'à ce jour, l'apprécier et le vivre pleinement me semble important. Alors, allez-y, vivez, osez, soyez fière d'être une femme, car soyons honnête, nous sommes pleines de charmes".

Sa publication n'est pas passée inaperçue, et les internautes ont été nombreux à réagir.

L'ancienne Miss France s'excuse

De nombreux commentaires ont été postés sous la photo. On a pu lire notamment : "Vendre un parfum le jour où nous marchons pour nos droits ??? Opportunisme inacceptable ou aveuglement idiot…" ou encore "Profiter du 8 mars pour faire de la pub pour un parfum, avec une photo sur-retouchée, c'est dommage !".

Vaimalama Chaves qui voudrait faire un duo avec Cyril Hanouna, s'est immédiatement rendu compte de son erreur et s'est excusée juste après. "J'apprends, il reste encore beaucoup de choses à apprendre et parfois, pour ça, on fait des erreurs, on se casse les dents ou on se prend un mur et je continuerai à me tromper encore, mais j'espère que vous serez là pour m'enseigner davantage et qu'on avance ensemble. Quoi qu'il en soit, vous avez raison et je tenais à présenter mes excuses pour avoir été maladroite. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous et soyez heureux".

