Vaimalama Chaves topless sur Instagram pour la bonne cause

Ces dernières semaines, Vaimalama Chaves fait beaucoup parler d’elle. L’ancienne miss France était invitée le 2 mars dernier dans l’émission "L’instant de Luxe" sur Non Stop People. L’occasion pour la jeune femme de revenir sur son expérience en tant que Miss France, et de témoigner de ce qu’elle a vécu avec certains admirateurs trop insistants. "Parfois, quand on est Miss et qu'il y a des mains qui commencent à descendre ou même un contact physique... Je l'ai vécu dans l'année Miss France principalement. Il n'y a pas que les Miss qui sont concernées. C'est comme sur les réseaux sociaux aujourd'hui, quand on reçoit un nude d'un gars qui a envoyé ça, qu'on ne connaît pas et que la photo est là, c'est son anatomie masculine diminuée qui apparaît (...) On dirait un rat crevé qui tient dans la main ! (...) J'en ai reçus. Il y en a qui viennent, ils agrippent comme ça et hop, ils sortent leur téléphone pour prendre une photo. Il y a aussi ceux qui accrochent au niveau de la taille et qui descendent".

"En mai fais ce qu’il te plait"

Et ce samedi 15 mai, Vaimalama Chaves a refait parler d’elle pour son coup de gueule sur Instagram. L’ancienne miss France a tenu à faire part de sa colère contre la censure dont font l’objet les seins sur la Toile : "En mai, fais ce qu'il te plait ! Non sans rire, arrêtez de vulgariser les Saints-Seins. Pourquoi on pourrait pas bronzer comme on veut sans sentir un regard moralisateur ? Vive le Monokini ! Allez prendre exemple en Polynésie ! Mauruuru ! Coeur sur vous". Une mise au point qui a ravi ses fans : "Effectivement... les hommes le font et ça ne choque pas…", "Tu es la meilleure, tu es magnifique, sublime, trop belle… tu es un exemple", "Vaï, superbe représentation de la femme moderne". Et face à un commentaire désobligeant de la part d’un internaute, Vaimalama Chaves n’a pas hésité à répliquer : "Suis-je toute nue ? Parlerais-je de choses dégradantes ? Je pense que ce mode de pensée, ce jugement constant vous feront des rides avant l’heure madame, apaisez-vous".

Par Alexia Felix