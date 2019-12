Zahia Dahar nue dans un paquet cadeau : sa vidéo sexy pour célébrer Noël

Il y a autant de cadeaux que de sapins mais pas deux comme celui-ci ! Dans une vidéo postée sur Instagram, Zahia Dehar jaillit d'un paquet cadeaux en petite tenue : nue mais entourée de quelques morceaux de tissus satinés, judicieusement posés sur ses parties intimes. Sous l'objectif de la prestigieuse photographe de mode allemande Ellen von Unwerth, l'ancienne escort girl s'offre à ses abonnés dans une vidéo torride. En musique d'ambiance, la voix de la diva Mariah Carey et son mythique "All I want for Christmas" accompagne ses mouvements lascifs. La jeune femme de 27 ans ne s'est pas transformée en offrande pour le seul plaisir des internautes mais, avant tout, pour une collaboration artistique.

Zahia dans la hotte du Père Noël

Comme plusieurs autres modèles, elle prête son corps à Ellen von Unwerh pour son calendrier de l'Avent sensuel : "Les femmes que je prends en photo sont toujours fortes, même si elles sont aussi sexy. Mes femmes ont toujours l'air sûres d'elles. J'essaye de faire en sorte qu'elles soient aussi belles que possible, parce que chaque femme veut se sentir belle, sexy et puissante. Voilà ce que je fais" a expliqué cette spécialiste des clichés de charme dans The Harper's Bazaar. Chaque jour, l'artiste a dévoilé une vidéo ou une photographie glamour et, mardi 24 décembre, c'est Zahia Dehar qui a servi de message de Noël. La pièce de lingerie provient directement de la collection de sous-vêtements créée par la franco-algérienne qu'on a récemment vu dans le rôle principal du film "Une fille facile" de Rebecca Zlotowski. De quoi donner des idées !

Par Elodie F.