Zahia Dehar plus sexy que jamais, elle s'affiche topless sur Instagram

Un lendemain de Saint-Valentin plutôt coquin. Après avoir offert un beau cadeau à ses abonnés le jour de Noël en s'affichant nue dans un paquet cadeau, Zahia Dehar a décidé de réitérer l'expérience pour célébrer la fête de l'amour. La jeune femme de 27 ans s'est rendue sur son compte Instagram ce samedi 15 février et a partagé un nouveau cliché d'elle particulièrement sexy, qui a dû en affoler plus d'un... Le mannequin et célèbre créatrice de lingerie se dévoile en string rouge et topless dans ce qui semble être une cabine d'essayage. Elle cache néanmoins sa poitrine à l'aide de cache-tétons en forme de cœur et a opté pour une perruque blonde platine coupée au carré. Zahia Dehar a fait grimper la température et les réactions de ses admirateurs n'ont pas manqué de tomber.

Une Saint-Valentin sexy

Le jour même de la Saint-Valentin, Zahia Dehar, dont le premier film intitulé "Une fille facile" a fait un véritable flop en salle, avait déjà partagé ce cliché dans sa story Instagram. Cependant, pour ceux qui étaient occupés ce jour-là et qui ont manqué cette photo sulfureuse, le mannequin a décidé de le repartager sur son compte officiel. Si sur l'image éphémère, elle avait décidé d'ajouter la phrase "Getting Ready for Tonight" (je me prépare pour ce soir en français), sur ce nouveau cliché retravaillé, elle a simplement opté pour un petit cœur noir bien sobre. En tout cas, la jeune femme a suscité toutes les attentions et elle a reçu une pluie de compliments comme par exemple "Trop belle"; "Tu te donnes en cadeau pour tes clients fidèles" ou encore "Ultra jolie, classe, tellement féminine". Cependant certains ont pointé du doigt sa maigreur extrême : "Elle est trop maigre qu'est-ce qui s'est passé ?".

Par Solène Sab