Zahia Dehar topless sur Instagram, les photos torrides de son été en Corse

En mars dernier, à la suite des annonces faites par Emmanuel Macron pour ralentir la propagation du coronavirus, une mesure a particulièrement chamboulé le quotidien des Français. En effet, ces derniers ont dû rester chez eux jusqu'au 11 mai, date du déconfinement. Une période que les stars ont elles aussi vécue, notamment Zahia Dehar.

En avril dernier, elle a donné de ses nouvelles dans une interview filmée pour Konbini. "Je suis chez moi, à Londres (...) J'ai commencé à me confiner en même temps que les Français. Je cuisine. Je n'ai pas l'habitude de cuisiner, du coup ça m'a permis d'apprendre. Mais ma mère m'aide beaucoup. On fait des appels par WhatsApp et elle est avec moi. Elle me dit exactement ce qu'il faut faire, étape par étape. Je fais aussi mes cours de théâtre par WhatsApp en vidéo et sinon, je dors beaucoup", confiait-elle.

Un été torride en Corse

Avec le déconfinement, Zahia Dehar a pu reprendre ses activités de mannequin. Ainsi, en juillet dernier, elle a fait une apparition au Festival de Cabourg. Un évènement qu'elle a partagé sur ses réseaux sociaux et au cours duquel elle a reçu le prix "premier rendez-vous féminin" pour son rôle dans "Une fille facile " de Rebecca Zlotowski. "Recevoir ce prix du Festival de Cabourg me touche énormément et c'est surtout grâce à une belle rencontre avec Rebecca Zlotowski qui s'est battue pour me mettre au générique de son film. Elle ne m'a jamais regardé comme un monstre, elle a pris le temps de me connaître. Elle a su me faire confiance et cela me bouleverse, encore maintenant", disait-elle lors de son discours.

Après avoir reçu cette distinction, Zahia Dehar a posé ses valises en Corse où elle passe ses vacances. Une fois encore, elle a posté sur Instagram des clichés sexy sur lesquels elle exhibe sa plastique parfaite. Lundi 17 août, ses abonnés ont pu découvrir une série de photos sur laquelle elle apparaît topless, ses tétons dissimulés par des stickers en forme de fraise. De quoi une fois encore enflammer la Toile.

Par Non Stop People TV