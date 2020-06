Zahia presque nue fait monter la température sur Instagram

C’est une nouvelle photo sexy et sensuelle à souhait que Zahia a partagé sur son compte Instagram mardi 9 juin. La jeune femme connue pour le scandale sexuel qui a éclaté avec plusieurs joueurs de l’équipe de France de football, n’en est pas à son premier cliché sexy. Son compte Instagram regorge de photos toutes plus séduisantes les unes que les autres. Mais la jeune femme de 28 ans a de nombreux projets. En plus du mannequinat et des shootings photos, elle s’est lancée dans une carrière d’actrice. Sa prestation dans "Une fille facile" a d’ailleurs été plébiscitée. Visiblement à l’aise avec sa silhouette, elle n’oublie pas de faire monter la température de temps en temps sur les réseaux sociaux.

Les internautes conquis par le cliché !

Et ce n’est pas pour déplaire à ses nombreux fans. En effet, Zahia est suivie par plus de 170 000 abonnés sur Instagram. La jeune femme a, une fois de plus, exposé ses formes de rêves. Sur le cliché posté mardi 9 juin elle apparaît presque intégralement nue sur une plage, la tête langoureusement penchée en arrière. Pour cacher sa généreuse poitrine, elle utilise deux petits oursins. La photo en noir et blanc a rapidement fait réagir ses abonnés, visiblement sous son charme… "Tu es sublime", "Très belle" ou encore "Superbe" écrivent les internautes. D’autres vont encore plus loin et font des déclarations à Zahia : "Pas compliqué de faire une belle photo avec un modèle pareil", "Tu es la plus belle, tu es tout ce qu’un homme peut rêver", "Et Dieu créa…"

Par Non Stop People TV