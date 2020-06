Zahia sexy, elle dévoile ses fesses sur Instagram (Photo)

Depuis sa médiatisation à la suite de l’affaire concernant Karim benzema et Franck Ribéry, Zahia a réussi à se lancer dans de nombreux projets. l’année dernière, la jeune femme était à l’affiche du film « La fille facile » de Rebecca Zlotowski. Auprès de nos confrères du parisien, Zahia s’était confiée sur ce rôle sur mesure pour elle : "On a les mêmes envies de liberté et le même goût pour les aventures [elle et Sofia, son personnage dans le film, ndlr]. En fait, cela m'excitait de jouer une femme qui résiste aux attentes et aux restrictions de la société. Mon arrivée sous les projecteurs, je l'ai connue sans l'avoir choisie donc, maintenant, je vis avec. Bien sûr, cette médiatisation a été un petit traumatisme. mais si je ne m'exposais plus du tout, ça voudrait dire que je n'assume pas ce qui s'est passé. Si ça avait été le cas, il aurait fallu que je cesse de vivre quelque chose auquel j'ai pensé".

Zahia se lance dans le prêt à porter

Et en plus d’une carrière d’actrice, Zahia continue de travailler dans la mode. Après une prime!ère collection de lingerie saluée par la critique, la jeune femme avait fait savoir qu’elle comptait lancer sa marque de prêt à porter. Et il y a quelques heures, Zahia a partagé sur Instagram un cliché très sexy. Prise dans son boudoir, la photo montre Zahia de dos avec l’une de ses créations, un micro-short blanc au dessus duquel court une jarretelle noire accrochée à des cuissardes. Une tenue sexy, qui dévoile ainsi les fesses de la jeune femme. De quoi faire réagir en masse les internautes : "Très jolie", "Tu es parfaite", "Très belles fesses".

Par Alexia Felix