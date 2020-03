Alexia Laroche-Joubert guérie du coronavirus : elle raconte sa quarantaine (exclu vidéo)

C’est une information de taille qu’a révélé Alexia Laroche-Joubert le 20 mars. La productrice a indiqué sur Twitter qu’elle était guérie du Covid-19. "Un petit message car je suis sortie de confinement total après 15 jours de coronavirus. Je vais bien. A priori les enfants qui vivent à côté de ma chambre ne l’ont pas eu. Ça prouve que les gestes barrière fonctionnent bien", expliquait l’ancienne animatrice. Une prise de parole saluée par beaucoup dont le journaliste et présentateur Christophe Beaugrand. "On a besoin de voir aussi des témoignages de gens qui guérissent !", a-t-il écrit également sur Twitter.

Ce lundi, Alexia Laroche Joubert a témoigné dans Morandini Live. Aujourd’hui guérie la productrice de Koh-Lanta souligne toutefois que "la convalesecence est plus longue qu’annoncé". "J’ai eu des rechutes de fièvre au 14e jour", explique-t-elle. Si les premiers symptômes sont apparus dès le vendredi 6 mars, c’est le 8 mars qu’Alexia Laroche Joubert a appris qu’elle était positive au Covid-19 après un dépistage à La Pitié Salpétrière. Cette semaine-là, les tests n’étaient pas encore réservés aux personnes les plus durement touchées et aux soignants. Dès l’annonce de la maladie, la productrice s’est "complètement isolée".

Des gestes barrières strictement respectés

A Jean-Marc Morandini, elle raconte ainsi qu’elle vivait seule dans sa chambre, que "ses enfants lui livraient à manger au déjeuner et au dîner devant sa porte". "J’ai vraiment respecté les gestes barrières de manière extrêmement stricte", témoigne-t-elle sur Non Stop People et CNews. "Je ne sortais qu’après m’être lavé les mains, je sortais avec une lingette désinfectée à 90°, l’hôpital m’avait donné quelques masques, je sortais avec des vêtements propres systématiquement, c’est-à-dire jamais de vêtements portés la veille. Je ne croisais pas mes proches, ils se tenaient à 2 mètres", énumère la PDG d’Adventure Lines Productions. "Je pense que ces gestes barrière ont permis d’empêcher la propagation au sein de ma famille", conclut Alexia Laroche Joubert en indiquant qu’aucune personne vivant avec elle n’a été contaminée.

Par Ambre L