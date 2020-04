Arielle Dombasle confinée : elle raconte son quotidien chamboulé (vidéo)

Avec le confinement, Arielle Dombasle a vu son quotidien changer. La comédienne partage avec ses followers sur ses réseaux sociaux sa nouvelle vie. Elle s’est notamment fait remarquer pour avoir confié être allée faire ses courses alimentaires pour la première fois de sa vie. "J'apprends à faire beaucoup de choses ! Je suis absolument terrifiée... Pour la première fois, je suis allée faire des courses alimentaires. Ça a été très difficile. (…) J'ai continué ma marche à pied et je suis arrivée à un truc qui s'appelle Market (Carrefour, ndlr). Je suis allée là, les gens étaient hyper sympas. Je suis allée au rayon jus (...) J'ai quitté le market, je ne savais pas quoi prendre, je n'avais aucune idée de ce que pouvaient bien être les produits de première nécessité", racontait-elle ainsi sur Twitter.

La chanteuse n’avait jamais fait les courses de sa vie

Dans "Morandini Live", la femme de Bernard-Henri Lévy revient sur cette expérience inédite. "C’est vrai que moi, je ne fais pas la cuisine. J’aimerais être un cordon bleu, je me donne beaucoup de mal mais je n’y arrive pas. Les trucs les plus simples je ne sais pas les faire mais j’apprends", confie Arielle Dombasle. "On vit surtout dans un autre rythme. Il faut entrer dans cet autre rythme et trouver des plaisirs tous les jours sinon à quoi bon vivre si on ne vit pas pour survivre", continue la chanteuse qui profite de ce temps pour se consacrer à sa musique. "Je relis mes partitions, je réapprends mes paroles pour mes concerts", souligne-t-elle. Son album "Empire", réalisé avec Nicolas Ker - qui devait initialement sortir le 24 avril sera dans les bacs le 19 juin 2020.

Par Ambre L