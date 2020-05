Cali "anxieux" et "triste" : le chanteur raconte son confinement (vidéo)

Confiné chez lui ces deux derniers mois comme tous les Français, Cali n’a pas très bien vécu son confinement. D’autant plus que son nouvel album, le neuvième de sa carrière, est sorti le 13 mars quand les disquaires ont dû fermer le 14 mars. Sa tournée qui devait débuter début avril a été reporté. Une période compliquée que Cali a évoquée dans Morandini Live. "C’est assez troublant évidemment. J’ai parlé à pas mal d’artistes (…) Et il y en a pas mal qui ont vécu ce confinement comme moi, c’est-à-dire avec l’anxiété et la tristesse, qui fait que les bras étaient coupés, que la création n’était pas là. C’est vraiment quelque chose de difficile à vivre comme tout le monde", explique le chanteur sur CNews et Non Stop People.

Le chanteur est père de 4 enfants

"Anxiété" et "tristesse" sont les mots qu’il retient pendant ces deux mois ? "Oui surtout que j’ai quatre enfants et les petits ont vu dans mon regard les questions qu’on se posait", répond l’interprète de "C’est quand le bonheur". "C’est difficile d’être avec eux, de les garder enfermer là et de leur dire que tout va bien, que tout va bien se passer. Moi à leur âge, on avait l’éternité devant nous, on avait le soleil qui apparaissait devant, on avait l’avenir quoi. Aujourd’hui, c’est très difficile de ne pas être à la hauteur pour ne pas les étouffer avec tout ce qui se passe", continue l’auteur-compositeur. "J’ai dit que c’était un moment unique et incroyable, que l’on n’avait jamais vécu cela, que dans 20 ans, ils pourront en parler à leurs enfants eux-mêmes", ajoute encore Cali. Dans "Morandini Live", l’artiste a également alerté sur la situation culturelle en France, particulièrement éprouvée par le confinement. "La culture aujourd’hui est nécessaire. Tous les musiciens, techniciens, sont à l’arrêt, il va falloir une solidarité extrême", plaide-t-il.

Par Ambre L