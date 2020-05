Camélia Jordana coupable de "racisme anti-blanc" ? Un syndicaliste policier hausse le ton (vidéo)

Samedi 23 mai, la chanteuse Camélia Jordana a mis le feu aux poudres. Invitée de l’émission de Laurent Ruquier "On n’est pas couché", l’ancienne participante de "Nouvelle star" a dénoncé les violences policières en banlieue, déclarant notamment : "Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j’en fais partie". Des propos qui ont déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux. Christophe Castaner, le ministre de l’Intérieur, s’est même saisi de son compte Twitter pour dénoncer des "propos mensongers et honteux".

L’histoire est loin d’être terminée puisque les syndicats de police réagissent à leur tour. En direct dans Morandini Live, Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police indique être "scandalisé par les propos de Camélia Jordana". "C’est une véritable incitation à la haine anti-flic, je dirais même que c’est du racisme anti-blancs", estime le syndicaliste sur Non Stop People et Cnews.

Vers un dépôt de plainte de Christophe Castaner à l’encontre de la chanteuse ?

"Je demande à Christophe Castaner, au-delà d’une condamnation qu’il a fait sur les réseaux sociaux, qu’il dépose plainte tout simplement au nom des policiers pour laver leur honneur parce que c’est entièrement faux, mensonger, ce qu’elle raconte", continue Denis Jacob. "Ça ne peut pas être autre chose que mensonger, elle n’habite pas en banlieue, elle n’y a jamais habité, on connaît son parcours de jeunesse, elle habitait dans le Var, bateau familial pour faire des petites sorties vers l’île de Porquerolles. Bref, cette personne-là ne sait pas ce que c’est que la vie de banlieue", ajoute encore le policier à l’encontre de la jeune actrice et chanteuse.

"Je suis outré de tels propos, elle profite d’une notoriété pour distiller une idéologie anti-flics mais est-ce étonnant quand on sait qu’elle était plutôt favorable à un rapprochement politique entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ?" se demande encore Denis Jacob. "Tout cela, ce n’est que des discours de politicienne, de starlette et ce n’est pas acceptable, moi j’attends une démarche forte du ministre de l’Intérieur par un dépôt de plainte", assène le secrétaire général Alternative Police. Reste à savoir s’il y aura réellement des poursuites judiciaires.

Par Ambre L