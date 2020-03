Cécile Bois guérie du coronavirus : pourquoi elle a refusé d’aller à l’hôpital (vidéo)

Un témoignage poignant mais criant de vérité. Guérie du coronavirus, Cécile Bois a décidé de rendre public sa convalescence. Lundi, l’actrice, héroïne de la série de France 2 "Candice Renoir", révélait sur ses réseaux sociaux avoir été atteinte par le Covid-19. Elle indiquait notamment qu'il lui a fallu deux semaines pour s’en remettre avant d'insister sur l’importance du confinement. Dans "Morandini Live" ce jeudi, elle s’est à nouveau longuement exprimée. Après avoir relaté les symptômes qu’elle a eus, comment elle a compris qu’elle était atteinte du coronavirus, la comédienne a expliqué pourquoi elle n’avait pas voulu aller à l’hôpital pour être soignée. "Je n’ai pas été hospitalisée parce qu’appeler le 15 c’était prendre le risque d’encombrer le système médical et on nous disait que les hôpitaux étaient surchargés. J’estimais que je n’étais pas encore en détresse respiratoire, j’étais en insuffisance mais pas en détresse", explique Cécile Bois.

"Appeler le 15, c’était prendre le risque de mourir"

"J’étais bien entourée, on m’aidait à calmer ma respiration car j’avais des moments de panique que je n’ai pu gérer sans savoir si c’était la maladie, la claustrophobie ou la privation de libertés", continue l’actrice de France 2. "Appeler le 15, c’était aller à l’hôpital et aller à l’hôpital, tout à coup, c’était psychologiquement prendre le risque de mourir. C’est idiot mais c’est comme cela que j’ai vécu les choses. Ne pas appeler le 15, c’était pour me dire que ‘moi je vais m’en sortir’", révèle-t-elle sur Cnews et Non Stop People. Toujours sur "Morandini Live", l’actrice a rappelé combien il était essentiel de rester confiné. "Je ne souhaite à personne d’avoir les symptômes de cette maladie. (…) En sortant sur les marchés, vous allez contaminer entre 3 et 5 personnes autour de vous et cela va se répercuter", déclare-t-elle.

Par Ambre L