Christophe fan d’"Affaire conclue" : Sophie Davant livre une drôle d’anecdote (vidéo)

Les hommages se multiplient depuis l’annonce de la mort de Christophe. Le chanteur est décédé à 74 ans des suites d’une maladie pulmonaire comme l’ont indiqué sa femme et sa fille à l’AFP. "C'est une grande tristesse. Je perds un membre de ma tribu. C'était un des plus grands chanteurs français. C'était plus qu'un chanteur, c'était un couturier de la chanson. C'était un personnage unique", indique auprès de l’AFP Jean-Michel Jarre, proche de l’artiste et parolier des "Mots Bleus". "Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile D'une rencontre. Le dernier des Bevilacqua est parti rejoindre les paradis perdus. Merci pour ce bout de chemin inoubliable. RIP Christophe", témoigne Pascal Nègre, ex-PDG d’Universal Music France sur Facebook. Dans Morandini Live, c’est Sophie Davant qui a rendu hommage à l’interprète d’ "Aline". "J’ai eu une grande émotion car j’ai eu la chance de le recevoir il y a un an sur le plateau de ‘C’est au programme’. On avait fait venir un piano et il nous avait fait un mini-concert", rapporte l’animatrice qui témoigne de "son émotion d’avoir pu fredonner avec lui".

Le chanteur rêvait de participer à l’émission

La présentatrice de France Télévisions en a ensuite profité pour livrer une anecdote sur Christophe. "C’était un fan absolu d’ "Affaire conclue". Il regardait l’émission tout le temps, surtout la nuit. Il passait son temps à vouloir que je vienne chez lui pour me montrer toute sa collection de jukebox, et de tas d’objets des années 50", raconte Sophie Davant qui présente l'émission d'enchères. "Sauf qu’il me donnait rendez-vous à 1h du matin. Je passais mon temps à lui dire que je travaillais tôt le matin. Du coup, hélas, on n’a jamais trouvé le temps de dîner ensemble et de découvrir cette collection. Il rêvait de venir à notre émission pour proposer un objet à vendre", ajoute-t-elle.

Par Ambre L