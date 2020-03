Coronavirus : Anne Alassane explique les raisons de son coup de gueule (vidéo)

Mardi 17 mars, alors que les mesures de confinement étaient appliquées depuis midi, Anne Alassane, la grande gagnante de la première saison de "Master Chef" (TF1) poussait un coup de gueule et affirmait que son restaurant resterait ouvert. "Ce n’est une provocation. Je ne suis pas irresponsable. Je trouve cela injuste ! Pourquoi les tabacs, les concessionnaires automobiles, les supérettes ou les kebabs sont-ils ouverts ? En quoi est-ce plus dangereux de venir chez moi que d’aller au tabac du coin", pestait-elle dans les médias. La cheffe cuisinière de 43 ans exliquait ensuite qu’une fermeture engendrerait la faillite, elle qui a huit employés à charge et 60 000 euros de frais fixes. Invitée à s’exprimer par téléphone sur ces propos de la veille, Anne Alassane s’est expliquée. La restauratrice a mis de l’eau dans son vin mais évoque un "sentiment d’injustice".

Un sentiment d’injustice pour la cheffe cuisinière

"Je ne me mettais pas en position moi, ce n’était pas une histoire d’argent même si bien sûr ce n’est pas une hisoitre d’argent pour tous", explique-t-elle à Jean-Marc Morandini. "C’était une histoire d’injustice, c’était une histoire de faire les choses de façon propre en nous donnant le temps de les faire et en nous laissant le temps de nous retourner", continue Anne Alassane qui confirme en direct qu’elle a fermé son restaurant. "Je suis fermée la mort dans l’âme mais vu le confinement, mes clients ne vont pas prendre le risque de venir manger chez moi et de prendre 135 euros d’amande", conclut-elle dans Morandini Live.

Par Ambre L