Coronavirus : comment Cyril Hanouna s’est adapté pour "A prendre ou à laisser" (vidéo)

Si le déconfinement a été amorcé en France depuis une semaine, les règles sanitaires à respecter pour éviter la propagation du Covid-19 sont nombreuses et strictes. La télévision a donc dû s’adapter. Les tournages des séries comme Demain nous appartient, Un si grand soleil ou encore Les Mystères de l’amour, qui avaient été tous arrêtés pendant le confinement, reprennent mais avec prudence. "Dans cette maison, où on tourne habituellement, je suis en totale confiance. Je peux en témoigner : les maquilleuses sont déjà parfaitement rodées à leurs nouvelles conditions de travail. Avec mes camarades, j'ai été testée au Covid-19", témoignait ainsi Hélène Rollès, star des Mystères de l’amour dans Le Parisien. Quant aux émissions de télévision, elles aussi reprennent mais sans public et avec des invités vivant à moins de 100 kilomètres du lieu de tournage. A l’instar des "12 Coups de midi" qui a vu revenir son champion actuel, Éric. Des mesures qu’applique également Cyril Hanouna. L’animateur prend les commandes d’un programme apprécié des Français "A prendre ou à laisser". Le grand retour du jeu de hasard est pour ce lundi soir. Dans Morandini Live, le présentateur de "Touche pas à mon poste" a expliqué comment le plateau avait été organisé pour respecter les consignes de sécurité.

Un nombre de personnes limité en plateau

"Il y a un plexi qui va délimiter chaque candidat", indique Cyril Hanouna en précisant qu’il n’y aura pas de public pour l’émission. "Il y a déjà 24 candidats donc ça te fait un public et puis le public n’était pas très présent dans ‘A prendre ou à laisser’, on a fait des répétitions vendredi, ce n’est pas gênant", explique-t-il. "Il n’y a que des gens qui viennent de moins de 100 km, on respecte les consignes", continue l’animateur. "Ce sont des gens qui habitent à moins de 100 km mais qui sont originaires de toute la France", souligne le producteur. La première de "A prendre ou à laisser" est à retrouver ce lundi soir sur C8 à partir de 20h15.

Par Ambre L