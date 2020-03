Coronavirus : Jean-Michel Cohen évoque "un état de dramatisation" (vidéo)

L’épidémie de coronavirus inquiète les Français. Ce mardi 3 mars, près de 200 personnes sont contaminées en France et 3 morts sont à déplorer sur le territoire national. Dans le monde, la barre des 3000 morts a été franchie alors que la contamination touche à l’heure actuelle moins de 100 000 personnes. Le gouvernement a décidé de prendre les devants en imposant plusieurs mesures. Les rassemblements de plus de 5000 personnes dans des espaces confinés sont interdits, des spectacles et des salons sont annulés. Pour faire le point, Morandini Live recevait ce mardi maitre Fabrice Di Vizio, avocat des professions de santé, Matthieu Calafiore, médecin, Damien Albessard, conseiller en communication publique et Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste.

Le médecin se veut rassurant

Celui-ci a voulu se montrer quelque peu rassurant sur la propagation de l’épidémie en France. "On se demande si on n’est pas en proie à une espèce de psychose collective. […] On sait très bien que quand il y a une épidémie de grippe, on a une propagation relativement rapide. On n’a pas le sentiment que les symptômes de ce virus de coronavirus en dehors de cas exceptionnel ont plus tué, que ce que l’on observe de la part de la grippe. On se demande s’il n’y a pas une espèce d’éclosion, de psychose générale pour des gens qui ont des symptômes grippaux", explique-t-il. "J’ai le sentiment qu’on crée un état de dramatisation", conclut le médecin nutritionniste. "C’est un virus qui se propage assez vite, mais qui n’a pas l’air aussi grave qu’on le pensait. Il n’y a pas de raison de tout clôturer", commente de son côté Matthieu Calafiore, médecin et invité de Morandini Live.

Par Ambre L