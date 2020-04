Coronavirus : Jean-Pascal Lacoste inquiet pour ses enfants bloqués à New York (vidéo)

Jean-Pascal Lacoste vit des moments compliqués. Ses deux enfants – dont le comédien a la garde principale – sont bloqués à New York avec leur maman depuis le début de l’épidémie de coronavirus. Impossible pour eux de rentrer en France à cause du coronavirus. L’inquiétude est d’autant plus grande que Big Apple est le foyer de l’épidémie aux États-Unis et du monde et que la ville est dépassée par le nombre de morts quotidiens. "Plus ça avance, plus on a peur. Leur maman me tient au courant de tout ce qu’il se passe à New York et c’est catastrophique surtout qu’ils sont au cœur de New York. Il y a beaucoup plus grave, ils sont en bonne santé et chez leur maman mais je suis assez inquiet", explique le comédien. L’acteur aperçu dans des séries sur TF1 évoque sa crainte de ne pas revoir de sitôt ses enfants. "On parlait du mois d’août pour pouvoir les faire rentrer en France car il faudra que tout redémarre, c’est très compliqué", ajoute-t-il dans "Morandini Live".

Le comédien espère revoir ses enfants d’ici août

Même si cette situation est difficile, Jean-Pascal Lacoste préfère voir ses enfants être en bonne santé chez leur maman plutôt que de les faire rapatrier en urgence. "Le problème, c’est jusqu’à quand ? Ils sont en bonne santé, je ne me plains pas mais c’est difficile de se dire ‘est-ce qu’ils vont rentrer et quand’", indique l'ancien candidat de la "Star Academy". Le comédien "espère que ses enfants n’auront rien" sachant qu’aux États-Unis, les soins hospitaliers coûtent "des dizaines de milliers d’euros". "C’est terrible pour les gens qui sont là-bas", ajoute-t-il. Information confirmée par le docteur Cohen présent en plateau. "Pour soigner un Covid-19, il faut débourser 30 000 euros", a révélé le médecin sur Non Stop People et Cnews. Les États-Unis sont actuellement l’épicentre du coronavirus. Plus de 1200 personnes atteintes par la maladie sont mortes en 24 heures. Le pays compte près de 338 000 personnes infectées et plus de 9600 décès.

Par Ambre L