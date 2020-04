Coronavirus : les Outre-mer oubliées ? Babette de Rozières pousse un gros coup de gueule (vidéo)

Selon un dernier bilan établi ce lundi 6 avril au matin, 955 cas avérés de coronavirus ont été diagnostiqués en Outre-mer. Tous les territoires à l’exception de Wallis-et-Futuna sont touchés. On dénombre actuellement 15 décès (2 à Mayotte, 4 en Martinique, 7 en Guadeloupe et 2 à Saint-Martin/ Saint-Barthélemy). Une situation à surveiller de très près voire alarmante d’autant plus que les infrastructures sanitaires et l’état de santé des ultramarins sont plus précaires qu’en métropole. Babette de Rozières a souhaité tirer la sonnette d’alarme dans "Morandini Live" ce lundi. La cheffe n’y est pas allée par quatre chemins. "La France se replie totalement sur l’hexagone. Et je me pose la question ‘Et l’Outre-mer bordel’", s’insurge la cheffe. "Qu’est-ce qu’on fait pour l’Outre-mer quand on sait qu’on est confiné par 39° et isolé ?"

La situation sanitaire alarmante des territoires ultramarins

"Quand j’ouvre les chaînes nationales françaises, on ne parle que de l’Italie, de l’Espagne, du monde entier mais jamais de l’Outre-mer. Alors que le virus s’est installé en Outre-mer et que nous avons énormément de problèmes", continue l’ancienne cuisinière de "C à vous" avant de citer en exemple la situation sanitaire de Mayotte. "Moi je dis que si on ne fait rien pour les Outre-mer en général, ça va être un tsunami, on ne pourra pas se relever", avertit Babette de Rozières qui estime que ça va être un "tsunami sanitaire et économique". "Est-ce qu’on veut faire de l’Outre-mer, l’Outre-tombe des Français ?", lâche l’ancienne politique qui estime qu’être confiné en Outre-mer, c’est être "deux fois puni". "Toute ma vie j’ai défendu la cause des Outre-mer et là je suis dans une colère ! J’en ai ras-le-bol", conclut Babette de Rozières, hors d’elle.

Par Ambre L