Coronavirus : que se passerait-il si Emmanuel Macron l’attrapait ? (vidéo)

L’épidémie de coronavirus continue sa progression en France et dans le monde. Franck Riester, le ministre de la Culture a révélé avoir été testé positivement au virus. Confiné chez lui, il souffre d’une légère fièvre et de maux de tête. "J’ai comme une grippe, mais modérée", a-t-il déclaré en début de semaine. La ministre de la Justice qui avait ressenti "un peu de fièvre" ce mardi matin a été testée négativement au Covid-19. Le gouvernement et l’entourage du président de la République ont pris un certain nombre de mesures pour éviter la propagation au sein de l’exécutif.

Le ministre de la Culture testé positif

Mais que se passerait-il si Emmanuel Macron attrapait le coronavirus ? Éléments de réponse dans Morandini Live. "En cas d’impossibilité pour le président d’exercer le pouvoir, c’est l’article 7 de la Constitution qui prévoit que le président du Sénat [Gérard Larcher actuellement ndlr] assure l’intérim", explique le chroniqueur Simon Marty. "Si le président décède ou que son état n’est définitivement plus compatible avec la fonction, de nouvelles élections présidentielles seraient organisées dans un délai de 35 jours. Autre hypothèse prévue : le président est porteur du coronavirus et développe les symptômes aigus de la maladie, dans ce cas, l’empêchement est temporaire. Le président du Sénat assure l’intérim en lien étroit avec les équipes du président", ajoute le journaliste. Ce mercredi 11 mars, des mesures particulières ont été prises lors du conseil des ministres. Les chaises autour de la longue table de réunion ont par exemple été plus espacées.

Par Non Stop People TV