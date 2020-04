Coronavirus : Yann Arthus-Bertrand guéri, son coup de gueule contre les Chinois (vidéo)

Yann Arthus-Bertrand est désormais guéri. Le réalisateur a été lui aussi infecté par le coronavirus. A CNews, il révélait ainsi que le Covid-19 l’avait "mis complètement HS", qu’il avait perdu le sens de l’odorat et 6 kilos très rapidement. "J’ai eu une forme bégnine. J’ai beaucoup dormi. C’est revenu impeccable, je vais très bien", commente le réalisateur de "Human" dans "Morandini Live". Questionné sur cette idée partagée par de nombreux Français que ce virus est une vengeance de la nature contre l’homme parce que celui-ci la traite mal, Yann Arthus-Bertrand pointe du doigt les excès et dérives alimentaires des hommes et notamment des Chinois. "Nous les écolos, ça fait des années qu’on se bat contre les Chinois sur les pangolins mais je parle aussi des cornes de rhinocéros, des ailerons de requin, de l’ivoire", dénonce-t-il sur Cnews et Non Stop People. "Ils ne respectent pas les traités internationaux sur les animaux sauvages et ils auront à répondre de cela. Si le pangolin est responsable de ce virus, ils devront répondre devant tout le monde", indique le photographe.

Le photographe pointe du doigt le trafic d’animaux sauvages

"Ça fait des années qu’on dit d’arrêter le trafic des animaux sauvages qui est interdit (…) Les Chinois ont les moyens de faire respecter la vente d’animaux sauvages sur leurs marchés", ajoute encore Yann Arthus-Bertrand. Le reporter estime-t-il que cette pandémie et la crise sanitaire qui en découle étaient inévitables ? "Il faut rester humble et modeste dans tout ce qui est en train d’arriver. On est tous perdus. (…) Il faut attendre, arrêter de critiquer tout le monde. Personne ne sait ce qui va se passer", juge le réalisateur à la tête de la fondation GoodPlanet qui œuvre pour la préservation de la nature.

Par Ambre L