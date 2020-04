Didier Raoult : Frigide Barjot lui apporte son soutien, elle s'explique (vidéo)

Décrié par une partie des médecins et de l’opinion publique, le professeur Didier Raoult a reçu un soutien pour le moins inédit : celui de Virginie Tellenne alias Frigide Barjot. Elle a expliqué dans Morandini Live ce jeudi 9 avril sur Cnews et Non Stop People pourquoi elle soutenait le médecin marseillais.