Didier Raoult insulté par Daniel Cohn-Bendit : pourquoi le professeur divise autant

Daniel Cohn-Bendit s’en est pris violemment au professeur Didier Raoult dimanche sur LCI. "Y en a marre de ce genre de mec. C’est comme quand Raoult va à la télévision et qu’il dit ‘arrêtez de me casser les pieds avec le coronavirus, (…) ce n’est qu’une grippe. Qu’il ferme sa gueule et qu’il soit médecin", a déclaré l’ancien député européen. Le médecin marseillais s’est mis à dos une partie de la profession et des autorités en avançant que son traitement à base de chloroquine était efficace contre le coronavirus. Pourquoi une telle mésentente ? Pourquoi choisir la division plutôt que l’union ? "On se rend compte et comme dans tout syndrome de crise, il va falloir trouver quelque chose de clivant. Il va falloir presque trouver un os à ronger. On a trouvé celui-ci qui divise plutôt qu’il ne rassemble. On aurait besoin de ce rassemblement des forces pour trouver la bonne solution plutôt que de se détruire", explique Laurent Vibert, expert en communication dans Morandini Live.

Didier Raoult roi de la provoc’ ?

"Le public s’est divisé entre pro et anti Raoult. Vous observerez l’extrême prudence en termes de communication de tous les médecins. Vous n’avez pas de pro et anti Raoult chez les médecins. Là, je pense que c’est un effet médiatique. Sur le côté Parisien / Marseillais, c’est vrai qu’il y a probablement une forme d’intelligentsia parisienne par rapport aux Provinciaux", ajoute de son côté le médecin nutritionniste Jean-Michel Cohen. "Raoult répond à la provoc’ par de la provoc’ mais on le connaît, c’est un rockeur, un boxeur de la médecin", continue le spécialiste. "On n’est dans le ‘j’aime / j’aime pas’ sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télé de facto. On est dans cette bagarre de punchline", estime Laurent Vibert sur Cnews et Non Stop People. Les propos de Daniel Cohn-Bendit contre le professeur Didier Raoult ont en tout cas provoqué un tollé sur les réseaux sociaux.

Par Ambre L