Didier Raoult lynché par ses pairs : Patrick Pelloux le défend (vidéo)

Depuis quelques jours, le professeur Didier Raoult est au centre de l’actualité. Le médecin est un fervent défenseur de la chloroquine comme moyen de traiter le Covid-19. Alors qu’il continue des essais cliniques dans son institut à Marseille, ses travaux sont fortement décriés par une partie du milieu médical français. Quant à l’opinion publique, si certains saluent les travaux de Didier Raoult, d’autres crient au scandale. Le microbiologiste a même reçu des menaces de mort. Morandini Live est revenu ce vendredi sur les travaux controversés du professeur. Faut-il administrer de la chloroquine en début de traitement ? Faut-il suivre les recommandations de Didier Raoult (ce que ne fait pas le gouvernement) ? "Il faudrait donner de la chloroquine dès maintenant et surtout – contrairement à ce qui avait été demandé par le Conseil de la santé publique, ça ne sert à rien de donner aux gens les plus sévères, aux gens en réanimation. C’est trop tard", indique Christian Perronne, le chef du service infectiologie de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches. "Dans le doute, il faut la donner", insiste le médecin sur Cnews et Non Stop People.

Le professeur Raoult menacé pour ses travaux sur la chloroquine

"Il y a une espèce d’hégémonie de la part de certains universitaires sur le savoir comme si un médecin généraliste n’avait pas son mot à dire ou le médecin non universitaire, c’est-à-dire le médecin hospitalier", explique dans un premier temps Patrick Pelloux. "Qu’est qu’on reproche au professeur Raoult ? Il est un peu marginal dans le milieu. D’accord. Mais c’est un scientifique, c’est un médecin. Quand j’entends certains professeurs le traiter d’escroc, franchement c’est dégueulasse", assène l’ancien chroniqueur de Charlie Hebdo. Pourquoi les travaux du professeur Raoult sont-ils autant décriés en particulier par ses pairs ? Est-ce une guerre d’ego ? "Ce sera la conclusion de cette crise. Il faut totalement réformer l’université médicale", répond Patrick Pelloux qui estime que "c’est possible" que le professeur Raoult ne soit pas écouté car "pas dans la norme" et pour une question d’ego. Le bilan en France au jeudi 26 mars faisait état de 1696 morts (personnes décédées en milieu hospitalier) du coronavirus.

Par Ambre L