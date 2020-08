Fort Boyard - Alexia Laroche-Joubert : ce risque qu’elle a pris pour produire la 31e saison (vidéo)

Depuis la crise sanitaire, les tournages sont très impactés. C’est le cas de Fort Boyard. Pour cette nouvelle saison inédite sur le Fort, les équipes de production ont dû s’adapter aux nouvelles règles liées à la pandémie de coronavirus. Des normes parfois strictes qui ont provoqué beaucoup de changements. Invitée de "Morandini Live" ce vendredi 28 août, Alexia Laroche-Joubert – directrice d’ALP (Adventure Line Productions) - s’est confiée sur Koh-Lanta mais aussi sur Fort Boyard. Elle évoque notamment avoir eu peur de ne pas arriver à produire la nouvelle saison du programme de France Télévisions. "À un moment je me suis dit : 'On ne va pas pouvoir le faire'". Et pourtant, la 31e édition de Fort Boyard a débarqué le 11 juillet dernier sur France 2.

"On est partis sans assurance"

Pour cela, Alexia Laroche-Joubert confie : "On a pris un risque énorme (…) On est partis sans assurance, les assurances pour toutes les productions françaises refusent de nous assurer et donc je me suis dit ‘Qu’est-ce qu’il se passe si par exemple, j’ai des cas de Covid-19 ?’" La directrice d’ALP a ensuite expliqué : "J’ai mis en place des gestes barrières insensés et on a hésité, et surtout on a monté Fort Boyard en des temps record. On n'a eu que 15 jours de montage de l’émission avant la diffusion. Là où on a habituellement 4 semaines. Donc, ça a été un exploit. Il s’avère que ça s’est bien passé, que les records d’audience sont aussi au rendez-vous". Ce choix s’est avéré payant mais aurait pu coûter très cher comme le confirme la productrice : "J’ai eu peur parce que j’engageais vraiment la société sur des millions d’euros".

Par Non Stop People TV