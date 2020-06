François Fillon : pourquoi sa peine de prison n’est "pas extraordinaire" (vidéo)

Le tribunal correctionnel de Paris a rendu sa réponse lundi 29 juin dans l’affaire de l’emploi fictif de Penelope Fillon. François Fillon est poursuivi notamment pour "détournement de fonds publics". L’ancien Premier ministre a été condamné à cinq ans de prison, dont deux ferme - non aménageables -, une amende 375 000 euros et dix ans d’inéligibilité. Quant à son épouse, Penelope Fillon a été condamné à trois ans de prison avec sursis, 375 000 euros d’amende et deux ans d’inéligibilité.

Beaucoup de leurs soutiens ont estimé que la justice n’épargnait pas l’ex-chef du gouvernement de Nicolas Sarkozy et son épouse. Est-ce vraiment le cas ? Morandini Live se posait la question ce mardi. "Les magistrats ont considéré que Monsieur Fillon s’était presque servi de sa famille pour s’enrichir lui-même. C’est-à-dire que libre à lui de dépenser son enveloppe parlementaire par contre, il a fait venir à lui d’autres enveloppes parlementaires, sa femme, ses enfants. Il a monté toute une sorte d’entreprise familiale pour s’enrichir sur l’argent public, c’est ce que les magistrats ont considéré", explique l’avocat Georges Parastatis qui souligne que la justice "est plus sévère" avec "quelqu’un de moralisateur ou qui ne fait pas ce qu’il dit comme a pu l’être François Fillon".

François Fillon condamné à de la prison ferme

"Je ne dis pas que la justice a été correcte avec lui, je ne me permettrais pas de faire des commentaires sur un jugement à savoir s’il est bon ou pas", ajoute l’avocat sur Non Stop People et Cnews. "Tout ce que je peux vous dire, c’est que pour des gens qui ont détourné l’argent public à de telles sommes, cette sanction n’est pas extraordinaire", indique Georges Parastatis. Le couple Fillon a fait appel de la décision du tribunal.

Par Non Stop People TV