Harvey Weinstein : Pourquoi sa peine de prison n’est pas encore prononcée (vidéo)

Harvey Weinstein jugé coupable de viol et d’agression sexuelle. Le verdict est tombé lundi à New York. L’ancien magnat d’Hollywood a été condamné par un jury populaire. Celui-ci a reconnu qu’il avait agressé sexuellement deux femmes, dont l’une, en recourant à la violence. Pour ces deux condamnations, l’ex-producteur de cinéma risque entre cinq et vingt-neuf ans de prison. Le producteur échappe à la condamnation à la perpétuité, car le jury n’a pas retenu le comportement de "prédateur".

Sa peine sera déterminée le 11 mars par le juge James Burke. Justement, pourquoi la peine de prison n’a pas été prononcée dans la foulée ? "C’est un aspect technique de certains états américains et en l’occurrence de celui de New York. Vous avez cette audience, ce jugement sur la culpabilité du prévenu […] puis une audience qui aura lieu plus tard. À ce moment-là, pas de jurés, le juge et l’accusé seulement", explique l’avocat international Pierre Hourcade.

Une peine décidée seulement par le juge

"Le juge va décider de sa peine de prison sachant qu’il a des peines plancher pour le juge. Il ne peut pas faire n’importe quoi, sachant aussi qu’Harvey Weinstein risque entre cinq ans et vingt-neuf ans de prison", continue le conseil qui insiste sur le fait que "c’est le juge tout seul" qui décide de la peine de prison. "Des personnes peuvent intervenir, les témoins d’impact" précise-t-il.

À noter que cette condamnation est le premier succès de l’ère #Metoo. Plusieurs actrices engagées dans le mouvement dont Rose McGowan et Asia Argento (qui ont toutes deux accusé le producteur de viol) ont réagi. Ashley Judd qui affirme avoir été harcelée par Harvey Weinstein, ainsi que Julianne Moore, engagée dans le mouvement Time’s Up, se sont félicitées de cette condamnation.

Harvey Weinstein est actuellement hospitalisé. Alors qu’il était en route vers la prison de Rikers Island, l’homme de 67 ans s’est plaint de douleurs à la poitrine. Son avocate a fait appel de la décision.

Par Ambre L