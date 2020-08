Jean-Edouard (Secret Story) : comment a-t-il découvert son problème à la jambe ? (Vidéo)

Jean-Édouard Lipa a été révélé en 2001 dans la première émission de télé-réalité française : Loft Story. Depuis sa participation, il est devenu DJ. Côté coeur, il file le parfait amour depuis 2015 avec Déborah Bruni. Ensemble, le couple a eu une petite fille née en 2017 et prénommée Victoire. Le 16 août dernier, sur sa page Instagram, Jean-Édouard a révélé avoir un problème de santé.

En légende d'un cliché qui montre ses jambes, il a confié : "Il y a un mois, on m'a diagnostiqué un double anévrisme de 10 cm de la jambe gauche ayant entraîné l'obstruction de 2 des 3 artères inférieures". Il risque "l'embolie pulmonaire ou l'amputation de la jambe". Et de préciser : "Le 25 septembre, je serai donc au bloc pendant 4 à 6 h pour tenter de réparer cette jambe qui me fait défaut".

Un anévrisme de 10 centimètres

Pour la première fois, Jean-Edouard a décidé de parler de son souci de santé à la télévision. Et il a choisi le plateau de "Morandini Live" pour donner de ses nouvelles. Dans un premier temps, Jean-Marc Morandini a voulu savoir de quoi il souffre exactement. "J'ai un double anévrisme de l'artère poplitée. Le sang qui a coagulé dans cet anévrisme qui fait 10 centimètres, qui est assez important, est allé boucher deux de mes artères inférieures. Il n'en reste plus qu'une qui fonctionne dans la jambe gauche", a-t-il expliqué.

Et de poursuivre : "Je suis parachutiste et c'est suite à un atterrissage sur mes deux jambes où pendant 24 heures, j'avais ma jambe qui ne fonctionnait quasiment plus (...) Je passe la nuit, je dors. Le lendemain, je monte dans l'avion, je saute. Ma jambe fonctionne parfaitement. Je suis allé faire une radio. Le radiologue m'a dit : 'C'est tellement énorme que je n'arrive pas à savoir ce que c'est'. Il a vu une tâche de 10 centimètres (...) À l'IRM, ils se sont rendu compte que l'anévrisme en faisait 10 (...) Le chirurgien m'a dit : 'Logiquement, je pense que je serais incapable de l'enlever dans son intégralité. Je devrais couper à un certain niveau et essayer d'enlever la masse'". Il a ensuite expliqué que si la dernière artère se bouche, il risque l'amputation. "Où alors le sang remonte et je risque l'embolie pulmonaire", a-t-il conclu.

