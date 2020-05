Jean-Marie Bigard prêt à tout pour "son peuple" : son producteur raconte (vidéo)

Jean-Marie Bigard prêt à se présenter à l’élection présidentielle de 2022 ? Sur BFMTV le 27 mai, l’humoriste a indiqué qu’entrer dans la course à l’Élysée "pourrait l’intéresser s’il sentait l’utilité d’avoir quelqu’un de sincère qui représente réellement le peuple". Des propos qui ont vivement fait réagir. "La candidature de Jean-Marie Bigard est une candidature d’un gros beauf qui se prend pour le peuple", estime Damien Albessard, conseiller en communication publique, invité de "Morandini Live" ce jeudi. Autre invité de l’émission de Jean-Marc Morandini à commenter cette potentielle candidature : David Hardit, le producteur de l’artiste. "On parle de bouffon, on parle de beauf. Quand je regarde Damien, c’est exactement ce que je vois quand je vois Macron à la télé. Parfois, je vois un mec hyper intelligent et parfois je vois un gros beauf et un bouffon et donc là c’est l’image qu’il vient de donner au peuple français Damien, car c’est une critique facile. Aujourd’hui, Jean-Marie Bigard n’a pas dit qu’il allait se présenter, il a juste dit que si le peuple avait envie, il le ferait pour soutenir le peuple", a d’abord indiqué le producteur jugeant que Jean-Marie Bigard est "un humoriste et un humaniste".

Jean-Marie Bigard "un humaniste"

"Il a juste envie de mourir en disant que la France va mieux et si je peux aider à ce que la France aille mieux, je le ferais, à partir de là, ça doit s’arrêter là, il n’y a pas de polémique", a continué sur Cnews et Non Stop People David Hardit. "Ce n’est pas une question d’ego, (…) c’est une question d’humanité. En ce moment il est heureux et en même temps malheureux parce qu’il voit cette France, il voit le peuple qu’il aime s’entasser de plus en plus et ça il veut juste que ça s’arrête", a encore déclaré le producteur. "Il m’a dit : ‘j’ai 66 ans, si je prends des coups, si je crève et bien tant pis, c’est pas grave en tout cas je ne veux pas que mon peuple crève", a-t-il conclu.

Par Ambre L