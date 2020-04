Jean-Michel Cohen : son triste constat sur les personnes âgées seules et isolées (vidéo)

Lundi soir, France 2 diffusait un reportage qui a bouleversé des millions de Français. Une équipe de journalistes s’est rendue dans un EPHAD alors que les visites sont à nouveau possibles mais sous certaines conditions. Le témoignage de Jeanne, une résidente de 96 ans, a ému de nombreux téléspectateurs. La vieille dame révèle avoir perdu l’appétit depuis le début du confinement. Elle ne peut plus voir ni ses enfants, ni son mari, ni sa voisine de chambre. "Je suis toute la journée enfermée là-dedans. C'est pas une vie à 96 ans !" se désole-t-elle avec émotion. Un témoignage qui a fait réagir et qui continue de faire réagir. "C’est l’expression d’une souffrance, celle de la solitude. L’irruption d’une souffrance dans sa vie", commente Geneviève Goëtzinger, spécialiste en communication. "C’est vrai que c’est une douleur. Il a y a des gens qui se laissent mourir d’isolement et de solitude, des gens qui décident d’arrêter de vivre", constate tristement le médecin nutritionniste Jean-Michel Cohen ce mardi dans Morandini Live.

Des visites à nouveau autorisées en EPHAD

Interrogé sur ce sujet, le sociologue Serge Guerin a fait le même constat. "Les personnes âgées vont finir par mourir d’isolement, plus que du coronavirus", juge-t-il sur Cnews et Non Stop People. Lundi soir, la France a franchi un triste seuil, celui des 20 000 morts. A ce stade, 12 513 personnes sont décédées à l’hôpital et 7 752 dans les EHPAD des suites du Covid-19. 75% des morts ont plus de 75 ans et 56% étaient des hommes. La pandémie de coronavirus devient ainsi une des pires crises sanitaires qu’ait connue la France en cinquante ans.

Par Ambre L