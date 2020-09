Jean-Pierre Pernaut quitte le 13h de TF1 : que pense Nathalie Marquay de sa décision ? (Vidéo)

C'est une nouvelle qui a déjà fait le tour des réseaux sociaux. Ce mardi 15 septembre, Jean-Pierre Pernaut a annoncé qu'il allait quitter la présentation du JT de TF1. Dans une vidéo postée sur Twitter, le journaliste de 70 ans en a dit plus sur sa décision. "J'ai décidé de changer de rythme et de transmettre le flambeau du journal dès la fin de l'année. Quel que soit leur choix pour prendre le relais, je suis sûr que Gilles Pélission et Thierry Thuillier auront à coeur de maintenir ce journal dans la même logique de proximité", a-t-il confié. Il a précisé qu'il a annoncé la nouvelle de son départ à la rédaction de TF1 et à leurs correspondants en région ce mardi matin.

Mais pas question pour Jean-Pierre Pernaut de prendre sa retraite. En effet, il va continuer à travailler sur TF1. "Je continuerai à animer d'une manière ou d'une autre nos belles opérations 'SOS Village' ou l'élection du plus beau marché de France (...) Je vous en dirai plus dans quelque temps. Je sais que ma décision d'arrêter le 13h va surprendre pas mal d'entre vous. Je l'ai mûrement réfléchie. C'est une aventure extraordinaire grâce à vous et votre confiance, celle de vos parents et vos grands-parents depuis 33 ans. C'est un virage que je prends".

"C'est difficile, c'est son bébé"

Jean-Marc Morandini a consacré une page spéciale au départ de Jean-Pierre Pernaut du 13 heures de TF1 ce mardi 15 septembre dans "Morandini Live". Et le présentateur a pu recueillir la toute première réaction de Nathalie Marquay, sa femme depuis 2007. Il a tout d'abord voulu savoir s'il s'agissait pour elle d'une bonne nouvelle. Ce à quoi elle a répondu : "C'est une excellente nouvelle. Il va pouvoir enfin lâcher et être en famille, même s'il ne quitte pas ce métier et qu'il continuera à faire de belles choses. Je suis très contente".

S'agit-il d'une demande de sa part ? "On en a parlé tous les deux longuement pendant nos vacances et c'est vrai que je pense que c'est important qu'il lève le pied. Il a réfléchi, on a bien réfléchi tous les deux et puis voilà, faut qu'on profite encore", a-t-elle confié. Elle a ensuite expliqué que la période de coronavirus a joué un rôle dans cette prise de décision. "C'est vrai que ça a changé de rythme grâce à ce coronavirus, enfin grâce, si on peut dire ça. Il s'est aperçu que c'est bien d'être à la maison aussi. Je pense que ça a été un accélérateur pour lui", a-t-elle poursuivi. Nathalie Marquay a fait savoir que Jean-Pierre Pernaut a "longuement hésité" avant de prendre cette décision. Et de préciser : "C'est difficile, c'est son bébé. Ça fait 33 ans, donc ce n'est pas évident. Pour lui dans sa tête, c'est comme si on parlait de retraite alors qu'il a encore plein de choses à démontrer".

Par Non Stop People TV