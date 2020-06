Johnny Hallyday et Catherine Deneuve ont-ils été ensemble ? Gilles Lhote répond (vidéo)

Gilles Lhote a publié jeudi 28 mai aux éditions du Seuil un livre au contenu explosif, "Lady Lucille". Dans cet ouvrage, le journaliste de Paris Match fait toute la lumière sur l’histoire entre Catherine Deneuve et Johnny Hallyday. Tout a commencé en 1961 sur le tournage d’un film de Roger Vadim (alors compagnon de Catherine Deneuve) "Les Parisiennes". "Vadim va multiplier les scènes tendres, de plus en plus équivoques et on voit, ça saute aux yeux, ce couple magnifique qui va devenir la première image de ce rock’n’roll français naissant", raconte Gilles Lhote sur Cnews et Non Stop People. Les deux artistes tombent alors sous leurs charmes respectifs. A partir de ce jour, Catherine Deneuve et Johnny Hallyday vont vive une histoire que Gilles Lhote qualifie "d’amour – amitié".

Une relation d’ "amour-amitié"

Invité de "Morandini Live" sur Cnews et Non Stop People, le journaliste en dit plus sur cette relation si particulière qu’il qualifie de "tendresse infinie". "Ils ont été ensemble, ils ont été amants puis ils sont devenus amis puis confidents", indique Gilles Lhote. "Il y avait une alchimie très particulière entre eux, une complicité invraisemblable", continue le journaliste en parlant d’"amitié amoureuse". "Ils avaient inventé une carte du tendre rock’n’roll avec leurs signes, leurs codes", ajoute encore l’auteur. A la mort du rockeur, Catherine Deneuve dira : "J’avais beaucoup d’affection pour Johnny, un peu plus que de l’affection d’ailleurs". Sur la tombe de Johnny Hallyday, beaucoup avaient remarqué la couronne de fleurs avec l’inscription "Lady L". On sait maintenant qui est la fameuse "Lady L" alias Lady Lucille alias Catherine Deneuve.

Par Ambre L