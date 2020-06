"Le gang Traoré, une famille de délinquants" : Julien Odoul dérape encore (vidéo)

Morandini Live proposait ce mardi 9 juin un débat intitulé "Est-on train de faire le procès de la police et des forces de l’ordre ?" Invité sur Cnews et Non Stop People, Julien Odoul, membre du bureau national du Rassemblement national, a eu des propos extrêmement forts à l’encontre de la famille d'Adama Traoré.